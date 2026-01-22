Соболев забил в 1-м матче «Зенита» на сборах – форвард не стал бить в касание по пустым воротам, а обыграл защитника и вратаря «Шанхай Порт»

Александр Соболев забил в первом матче «Зенита» на сборах.

Александр Соболев забил гол в первом матче «Зенита » на зимних сборах.

28-летний нападающий отличился на 71-й минуте игры с «Шанхай Порт » (4:1). Он принял передачу возле линии вратарской, но не стал бить по пустым воротам в одно касание, а обыграл защитника и вратаря. Только после этого он отправил мяч в сетку, сделав счет 3:0.

Сразу после гола Александра заменили – на поле вышел Кирилл Косарев .

В рамках Мир РПЛ в текущем сезоне Соболев провел 16 матчей и забил 3 мяча. Его статистику можно найти здесь .