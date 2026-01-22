«Ноттингем» арендует форварда «Наполи» Лукку за 1 млн евро с правом выкупа за 40 млн
Лоренцо Лукка перейдет в «Ноттингем Форест» из «Наполи».
«Ноттингем Форест» подпишет Лоренцо Лукку.
Английский клуб достиг договоренности о переходе нападающего «Наполи» на правах аренды за 1 миллион евро. У «лесников» будет право дальнейшего выкупа игрока за 40 млн евро, сообщает Фабрицио Романо.
Форвард принял участие в 16 матчах текущего сезона Серии А, проводя на поле в среднем 25 минут, и забил 1 гол. Подробную статистику 25-летнего итальянца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
