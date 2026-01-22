«Ноттингем» арендует форварда «Наполи» Лукку за 1 млн евро с правом выкупа за 40 млн

Лоренцо Лукка перейдет в «Ноттингем Форест» из «Наполи».

«Ноттингем Форест » подпишет Лоренцо Лукку .

Английский клуб достиг договоренности о переходе нападающего «Наполи » на правах аренды за 1 миллион евро. У «лесников» будет право дальнейшего выкупа игрока за 40 млн евро, сообщает Фабрицио Романо.

Форвард принял участие в 16 матчах текущего сезона Серии А, проводя на поле в среднем 25 минут, и забил 1 гол. Подробную статистику 25-летнего итальянца можно найти здесь .