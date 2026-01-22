«Севилья» не продала Саласа ЦСКА за 5 млн евро: «Считаем эту сумму маленькой»

«Севилья» не продала Кике Саласа ЦСКА.

В «Севилье» прокомментировали информацию о предложении ЦСКА по Кике Саласу .

Ранее испанские СМИ сообщали, что московский клуб предложил от 5 до 8 миллионов евро за 23-летнего защитника, но получил отказ.

«ЦСКА предложил за Саласа не 8 миллионов, как об этом сообщают некоторые СМИ, а только 5. «Севилья » считает сумму в 5 миллионов маленькой.

Кике является игроком сборной Испании до 21 года и футболистом стартового состава «Севильи». Он оценивается больше, чем в 5 миллионов евро», – заявили в пресс-службе испанского клуба.