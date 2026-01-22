Депутат Свищев о сборах клубов РПЛ за границей: «Когда снимут санкции, надо развивать базы в наших южных регионах, не только в Краснодаре и Сочи»

Депутат Свищев: когда снимут санкции, надо развивать базы в южных регионах.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о проведении российскими клубами зимних сборов за рубежом.

– Тут несколько составляющих. Наличие инфраструктуры – раз. Климатические условия – два. И третье – возможность играть на сборах не только с российскими соперниками, но и с другими. К нам они по понятным причинам не ездят, а там это возможно. Почему не использовать такую возможность?

Конечно, в будущем, когда с нас снимут санкции, необходимо развивать базы в наших южных регионах, не только в Краснодаре и Сочи.

– Но в Краснодаре этой зимой минусовые температуры.

– Это же форс-мажор. В Турции тоже бывают дожди, снегопады, грады. Ничего страшного – потерпели пару дней и все. В Крыму сейчас тоже лежит снег, но это бывает раз в 20 лет.

Бывает, люди приезжают на чемпионат мира по лыжным гонкам, а там снега нет. Это природа, с ней надо дружить, ее надо изучать и подстраиваться под нее, – сказал Свищев.