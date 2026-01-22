Поджигатель статуи Роналду на Мадейре опознан и задержан, сообщили в португальской полиции

В Португалии задержан поджигатель статуи Криштиану Роналду.

Полиция задержала поджигателя статуи Криштиану Роналду в Португалии.

Ранее пользователь соцсети под ником zaino.tcc.filipe выложил видео с подписью «Последнее предупреждение Бога», на котором он поливает статую воспламеняющейся жидкостью и поджигает ее, а потом начинает танцевать под рэп-музыку. Инцидент произошел рядом с музеем Роналду в Фуншале.

В среду пресс-служба полиции общественной безопасности Португалии сообщила об установлении личности вандала и его задержании. Известно, что задержанный уже совершал похожие правонарушения в Фуншале.