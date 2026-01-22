Агент молодых игроков «Наполи» раскритиковал Конте: «Их выпускают только когда травмированы три тысячи человек, у тренера не хватает смелости. Если они тебе не нужны, не держи их в заложниках»

Агент игроков «Наполи» выступил с критикой Конте.

Марио Джуффреди, агент игроков «Наполи» Маттео Политано , Антонио Вергары , Джованни Ди Лоренцо , Луки Марьянуччи и Джузеппе Амброзино, раскритиковал главного тренера команды Антонио Конте .

«Конте может говорить, что Вергара играет, потому что заслуживает этого – и с этим не поспоришь. Но пока у «Наполи» не было этих травм, Вергара играл совсем мало. Факты говорят о том, что, вероятно, он вообще бы не выходил на поле. За исключением редких отрезков, он вообще не появлялся в составе. Травмы, безусловно, помогли Вергаре получить игровое время – сомневаюсь, что без них он получил бы столько минут в этих двух матчах.

Тренеру не хватает смелости выпускать молодых игроков. Нужно иметь мужество говорить правду: у тренера нет смелости ставить молодежь. Их выпускают только тогда, когда травмированы три тысячи человек. Если бы ему дали шанс раньше, сегодня у тебя был бы еще более готовый игрок – опыт повышает качество. И травм было бы меньше. Это факты.

У Конте не получится водить меня за нос. Когда он говорит, что один матч за «Наполи» равен 30 матчам в Серии B, а один матч в Лиге чемпионов – 60, если бы все рассуждали так… Конте сказал отвратительные, недопустимые вещи. С таким подходом игроков просто не воспитывают. Футболистам нужен путь – будь то Серия A или Серия B. Это вопиющая глупость: игрокам нужно играть и набираться опыта.

Если у Конте не хватает смелости выпускать молодых – это не моя проблема. Я должен найти им путь, чтобы они играли и становились футболистами. Аллегри выпускал Бартезаги, который играл за команду U23, а теперь он основной игрок «Милана». Бернаскони играл за «Аталанту» U23, а теперь выходит в старте у Юрича и Палладино. Пио Эспозито сейчас играет за «Интер». Гасперини выпускал Арену 2009 года рождения – годом ранее он был в Серии C. Такие рассуждения – вне всякой реальности.

Марьянуччи сыграл 118 минут, Амброзино – 90. В прошлом сезоне Марьянуччи провел 20 матчей в Серии A – такие рассуждения не укладываются ни в какие рамки. Если они не уровня «Наполи», пусть идут и строят карьеру в другом месте, точка. У нас уже давно есть договоренности с «Кремонезе» и «Венецией», но этот господин уже месяц не отпускает игроков.

Если до сих пор они не сыграли ни минуты, значит, они тебе вообще не были нужны. Не держи их в заложниках. Если оставляешь – дай хотя бы минимальное игровое время и держи их потому, что они уровня «Наполи», а не потому, что у тебя нет замен. В противном случае – отправляй играть. Если они не сыграли ни минуты, значит, ничего не меняется», – сказал Джуффреди в программе «A casa Del Genio» на канале CalcioNapoli24TV.