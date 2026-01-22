  • Спортс
«Зенит» оштрафует Вендела на 60 млн рублей за опоздание на сборы. Это самый крупный штраф в истории клуба («Mash на спорте»)

«Зенит» оштрафует Вендела на две месячных зарплаты за опоздание на сборы.

«Зенит» крупно оштрафует Вендела за опоздание на зимние сборы в Катаре.

Сообщалось, что бразилец прилетел в Доху сегодня – спустя неделю после выхода команды из отпуска.

По данным «Mash на спорте», «Зенит» оштрафует Вендела на 60 миллионов рублей (674,9 тыс. евро) из расчета по 100 тысяч евро за каждый пропущенный день сборов. Сумма составляет примерно две месячных зарплаты полузащитника.

Отмечается, что этот штраф станет самым крупным в истории клуба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Mash на спорте»
