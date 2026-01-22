Газзаевв войдет в консультативный совет «Динамо».

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев войдет в консультативный совет клуба.

Об этом сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров .

«Валерий Георгиевич – величина в нашем футболе, вписал свое имя в историю. В том числе он работал в «Динамо». По решению председателя консультативного совета он в ближайшее время войдет в этот орган», – сказал Пивоваров на пресс-конференции перед турниром BetBoom Dynamo Global Challenge.

«Мы постоянно на связи с Газзаевым. Сейчас всегда с ним советуюсь по тем или иным причинам. Тренерский штаб у нас уже сформирован. Валерий Георгиевич помощником не захотел бы быть, это не в его принципах. Недавно встречались с ним. Он мне передал много своих конспектов, всегда их смотрю, перечитываю», – сказал главный тренер «Динамо » Ролан Гусев .