Спортивный директор «Балтики» о Саусе: «Мы действительно приняли предложение «Спартака», клубы готовят трансфер. На 80–90% все сделано, но историю пока не закрыли»

Спортдиректор «Балтики»: трансфер Сауся в «Спартак» завершен на 80–90%.

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян подтвердил переговоры со «Спартаком » по трансферу полузащитника Владислава Сауся .

Ранее сообщалось , что калининградский клуб принял предложение по Саусю в размере 350 млн рублей.

– Мы действительно приняли предложение «Спартака» по Саусю. Сейчас клубы начинают процесс подготовки к осуществлению трансфера, а представитель игрока ведет переговоры по условиям личного контракта. Чтобы сделка закрылась, нужно, чтобы они согласовали контракт и футболист прошел УМО. На данный момент на 80–90% все сделано, но пока я не могу сказать, что мы закрыли эту историю.

– ЦСКА тоже был заинтересован во Владиславе.

– У нас были переговоры с ЦСКА , но, к сожалению или к счастью, мы ни к чему не пришли, – сказал Маргарян.