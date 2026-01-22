Спортивный директор «Балтики» о Саусе: «Мы действительно приняли предложение «Спартака», клубы готовят трансфер. На 80–90% все сделано, но историю пока не закрыли»
Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян подтвердил переговоры со «Спартаком» по трансферу полузащитника Владислава Сауся.
Ранее сообщалось, что калининградский клуб принял предложение по Саусю в размере 350 млн рублей.
– Мы действительно приняли предложение «Спартака» по Саусю. Сейчас клубы начинают процесс подготовки к осуществлению трансфера, а представитель игрока ведет переговоры по условиям личного контракта. Чтобы сделка закрылась, нужно, чтобы они согласовали контракт и футболист прошел УМО. На данный момент на 80–90% все сделано, но пока я не могу сказать, что мы закрыли эту историю.
– ЦСКА тоже был заинтересован во Владиславе.
– У нас были переговоры с ЦСКА, но, к сожалению или к счастью, мы ни к чему не пришли, – сказал Маргарян.