В «МЮ» обсуждали возвращение Гринвуда – у него 12+3 в 17 матчах Лиги 1. У клуба есть опция обратного выкупа вингера «Марселя» (Пит О’Рурк)

В руководстве «МЮ» обсуждали возможность возвращения Гринвуда.

Руководство «Манчестер Юнайтед» обсуждало идею возвращения Мэйсона Гринвуда , сообщает журналист Football Insider Пит О’Рурк.

Манкунианцы включили опцию обратного выкупа в сделку по продаже вингера в «Марсель » летом 2024 года.

Напомним, в январе 2022 году Харриет Робсон, девушка Гринвуда, в то время выступавшего за «Манчестер Юнайтед », обвинила его в насилии и попытке изнасилования. Мэйсон был арестован, после чего выпущен под залог. В августе клуб выпустил заявление о том, что Гринвуд покинет «МЮ».

В конечном счете обвинения были сняты, а Гринвуд и Робсон сошлись. У пары родились двое детей.

В текущем сезоне Лиги 1 24-летний Гринвуд забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 17 матчах. Его статистика – здесь .