В «МЮ» обсуждали возвращение Гринвуда – у него 12+3 в 17 матчах Лиги 1. У клуба есть опция обратного выкупа вингера «Марселя» (Пит О’Рурк)
В руководстве «МЮ» обсуждали возможность возвращения Гринвуда.
Руководство «Манчестер Юнайтед» обсуждало идею возвращения Мэйсона Гринвуда, сообщает журналист Football Insider Пит О’Рурк.
Манкунианцы включили опцию обратного выкупа в сделку по продаже вингера в «Марсель» летом 2024 года.
Напомним, в январе 2022 году Харриет Робсон, девушка Гринвуда, в то время выступавшего за «Манчестер Юнайтед», обвинила его в насилии и попытке изнасилования. Мэйсон был арестован, после чего выпущен под залог. В августе клуб выпустил заявление о том, что Гринвуд покинет «МЮ».
В конечном счете обвинения были сняты, а Гринвуд и Робсон сошлись. У пары родились двое детей.
В текущем сезоне Лиги 1 24-летний Гринвуд забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 17 матчах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Пита О’Рурка в Х
