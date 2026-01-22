Эберль о доминировании «Баварии»: «Не слышал рассуждений о потолке зарплат, когда «Байер» и «Штутгарт» финишировали выше нас. Мы хорошо поработали и по праву лидируем в Бундеслиге»
Директор «Баварии» высказался о доминировании клуба в Германии.
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о дискуссиях в Германии вокруг превосходства «Баварии» над остальными клубами Бундеслиги. В ходе обсуждений поднимаются темы потолка зарплат, перераспределения телевизионных доходов и другие.
«Меня это совершенно не волнует, потому что полтора года назад я не слышал ни слова о потолке зарплат, когда «Байер» и «Штутгарт» финишировали выше нас.
А теперь, спустя полтора года, когда мы хорошо поработали, мы стоим здесь вместе, показываем очень, очень высокий уровень и по праву возглавляем Бундеслигу. Но ничего из этого не досталось нам в подарок. Эти [обсуждения] также показывают, насколько сильна «Бавария», – сказал Эберль.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
