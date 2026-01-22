Эберль о доминировании «Баварии»: «Не слышал рассуждений о потолке зарплат, когда «Байер» и «Штутгарт» финишировали выше нас. Мы хорошо поработали и по праву лидируем в Бундеслиге»

Директор «Баварии» высказался о доминировании клуба в Германии.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о дискуссиях в Германии вокруг превосходства «Баварии» над остальными клубами Бундеслиги. В ходе обсуждений поднимаются темы потолка зарплат, перераспределения телевизионных доходов и другие.

«Меня это совершенно не волнует, потому что полтора года назад я не слышал ни слова о потолке зарплат, когда «Байер » и «Штутгарт » финишировали выше нас.

А теперь, спустя полтора года, когда мы хорошо поработали, мы стоим здесь вместе, показываем очень, очень высокий уровень и по праву возглавляем Бундеслигу. Но ничего из этого не досталось нам в подарок. Эти [обсуждения] также показывают, насколько сильна «Бавария », – сказал Эберль.