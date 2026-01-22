Суд выдвинул «Реалу» обвинения в шумовом загрязнении окружающей среды во время концертов на «Бернабеу». У клуба есть три дня на подачу апелляции

«Реал» предстанет перед судом по делу о концертах на «Бернабеу».

«Реалу» выдвинули обвинения по делу о концертах на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, «Реал» не проводит концерты на стадионе с осени 2024 года из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб уменьшил громкость музыки и объявлений, затем предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались, поскольку им мешал не только шум, но и посетители концертов.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial, после полутора лет расследования суд в Мадриде вынес обвинительное заключение по делу. Постановление от 15 января указывает на возможное преступление против окружающей среды в виде шумового загрязнения со стороны «Реала» и, в частности, организации Real Madrid Estadio, ответственной за организацию меропритий.

После вынесения вердикта «Реал» сможет подать апелляцию в течение трех дней. Государственный обвинитель и частное обвинение должны представить письменные аргументы с подробным описанием конкретных правонарушений в течение 10 дней.

«Реал» несколько месяцев проводил концерты на «Бернабеу» без одобрения пожарных – его получили лишь 30 августа. Клуб и городской совет Мадрида утверждают, что лицензия от 2017 года продолжала действовать