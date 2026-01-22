Леонид Слуцкий: «Любой команде РПЛ было бы крайне сложно в азиатской ЛЧ, учитывая, что с 1/4 финала добавляются арабские клубы»

Леонид Слуцкий: российским командам было бы сложно в азиатской ЛЧ.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что российским командам было бы сложно успешно выступать в Лиге чемпионов Азии .

В пятницу, 23 января, «Шанхай Шэньхуа » сыграет с московским «Динамо» в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в ОАЭ.

– Следили за «Динамо»? Могла ли команда успешно выступать в азиатской Лиге чемпионов?

– Какие‑то матчи смотрел, какие‑то – нет. Имею глубокое представление об РПЛ , в том числе о и «Динамо ».

Что касается азиатской Лиги чемпионов, то, как известно, там несколько фаз, и от этого зависел бы результат «Динамо». Если бы попали в азиатскую часть, где доминируют японские и корейские команды, то здесь некорректно сравнивать, поскольку в этих лигах есть очень жесткие лимиты, как и в Китае. Это очень абстрактная тема. Но учитывая, что с четвертьфинала добавляются арабские клубы, любой российской команде с таким составом участников было бы крайне сложно успешно выступать в турнире, – сказал Слуцкий.