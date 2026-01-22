«Жирона» покупает украинского форварда Пищура ростом 204 см из «Дьора» за 1 млн евро
Украинец Пищур близок к переходу в «Жирону».
«Жирона» достигла соглашения о трансфере Александра Пищура из венгерского «Дьора», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Испанцы заплатят за 20-летнего украинского нападающего, рост которого составляет 2 метра 4 сантиметра, около 1 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
