Вендел прилетел в Катар на сборы «Зенита» («СЭ»)
Вендел прилетел на сборы «Зенита».
Полузащитник «Зенита» Вендел прилетел на сборы в Катар.
По информации «СЭ», бразилец присоединился к команде на сборе в Дохе после того, как пропустил начало предсезонных сборов.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник готов заплатить штраф за опоздание.
🤷♀️ Вендел из «Зенита» наслаждается отдыхом в Бразилии: тусит на яхте, выкладывает фото с Lamborghini, гуляет в фавелах
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
