Вендел прилетел в Катар на сборы «Зенита» («СЭ»)

Вендел прилетел на сборы «Зенита».

Полузащитник «Зенита» Вендел прилетел на сборы в Катар.



По информации «СЭ», бразилец присоединился к команде на сборе в Дохе после того, как пропустил начало предсезонных сборов.

Ранее главный тренер «Зенита » Сергей Семак заявил , что полузащитник готов заплатить штраф за опоздание.

