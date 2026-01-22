Сафонов вернется к тренировкам с командой в ближайшие дни. Вратарь «ПСЖ» сломал руку в финале Межконтинентального кубка в декабре (Sport24)

Сафонов вернется к тренировкам с «ПСЖ» в ближайшие дни.

Матвей Сафонов близок к полному восстановлению после перелома руки.

Вратарь «ПСЖ» получил травму 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в которой он отбил четыре удара подряд.

«В ближайшие несколько дней Матвей Сафонов вернется к тренировкам в общей группе. Обследование руки дало положительный результат», – сообщили два источника, знакомых с ситуацией и близких к «ПСЖ ».