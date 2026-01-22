Жозе Моуринью: «Удивляет, что лучшие клубы мира возглавляют тренеры без истории. Аллегри в «Милане», Гасперини в «Роме» или Спаллетти в «Ювентусе» не вызывают удивления»

Моуринью: удивляет, что лучшие клубы мира возглавляют тренеры без истории.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью после поражения от «Ювентуса » (0:2) заявил, что согласился бы возглавить туринцев, будь у него такая возможность.

«Меня удивляет, что лучшие клубы мира возглавляют тренеры без истории.

В то же время, когда я думаю об Аллегри в «Милане », Гасперини в «Роме» или Спаллетти в «Ювентусе», это никогда не вызывает у меня удивления», – сказал Моуринью, ранее возглавлявший «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер» и «Порту».