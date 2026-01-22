Давид Рикардо: «Понимаю, насколько «Динамо» великий клуб. Решил отказаться от предложения «Торино», потому что здесь хороший спортивный проект»

Давид Рикардо: понимаю, насколько «Динамо» великий клуб.

Новичок «Динамо» Давид Рикардо объяснил, почему решил перейти в московский клуб.

Бразильский защитник перешел в «Динамо » из «Ботафого», подписав контракт до 2030 года. Сообщалось, что на Рикардо также претендовал «Торино ».

– С кем из легионеров «Динамо» советовались перед переходом? У вас было предложение от «Торино», почему выбрали «Динамо»?

– Ни с кем не говорил, если честно. В Бразилии играл против Рубенса, знал Артура и Бителло . «Динамо» представило очень хороший спортивный проект, мне это было очень важно. Я понимаю, насколько «Динамо» великий клуб. «Торино» очень хотел [подписать со мной контракт], но я решил отказаться от предложения и приехать сюда. Потому что, повторюсь, это очень хороший проект. Надеюсь, смогу провести здесь много лет, выиграть трофей и вписать свое имя в историю «Динамо».

– Где вам удобнее играть? В какой зоне?

– Левая сторона обороны. Но я могу играть на любой позиции, в том числе правого центрального защитника. Собственно, в прошлом сезоне я играл на нескольких позициях. Сделаю все, чтобы помочь тренеру завоевать трофей, – сказал Рикардо.