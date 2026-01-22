Педри выбыл на месяц из-за травмы двуглавой мышцы правого бедра

Педри выбыл на месяц из-за травмы бедра.

Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы.

Испанец получил повреждение в матче 7-го тура Лиги чемпионов против пражской «Славии » (4:2). Его заменили на 61-й минуте встречи.

По результатам обследования у Педри диагностирована травма двуглавой мышцы правого бедра, сообщает пресс-служба «Барселоны». Ожидается, что восстановление хавбека займет около месяца.