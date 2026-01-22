Педри выбыл на месяц из-за травмы двуглавой мышцы правого бедра
Педри выбыл на месяц из-за травмы бедра.
Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы.
Испанец получил повреждение в матче 7-го тура Лиги чемпионов против пражской «Славии» (4:2). Его заменили на 61-й минуте встречи.
По результатам обследования у Педри диагностирована травма двуглавой мышцы правого бедра, сообщает пресс-служба «Барселоны». Ожидается, что восстановление хавбека займет около месяца.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль «Барселоны» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости