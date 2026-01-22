Депутат Свищев не верит в бойкот ЧМ в США из-за ситуации с Гренландией: «Нет, конечно. Страны рискуют попасть в немилость к Трампу, а мы знаем, чем это может заканчиваться»

Депутат Свищев считает невозможным бойкот ЧМ-2026 в США.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ответил на вопрос, возможен ли бойкот ЧМ-2026 в США из-за ситуации с Гренландией.

«Нет, конечно, чемпионат мира по футболу состоится в Америке на 100 процентов. Может быть, отдельно взятые страны неким демаршем попытаются шантажировать США. Но это опасно для тех стран, которые примут решение не поехать на соревнования. Американцы не будут сильно расстраиваться, потому что в стране футбол – не самый популярный вид спорта, он даже в первую пятерку не входит.

А те страны, которые попытаются таким образом воздействовать на Трампа , рискуют попасть к нему в немилость. А мы знаем, чем это может заканчиваться. И к тому же я уверен, что они по Гренландии договорятся – после завершения активной фазы разногласий. Я в этом даже не сомневаюсь», – сказал Свищев.