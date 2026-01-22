«Реал» возглавил рейтинг Deloitte по доходам в сезоне-2024/25. «Барса» – 2-я, «Бавария» – 3-я, «ПСЖ» – 4-й, «Ливерпуль» – 5-й, «МЮ» – 8-й, «Ювентус» – 16-й

«Барселона» вышла на второе место по доходам среди футбольных клубов.

Футбольные клубы установили новый рекорд по совокупной выручке в прошлом сезоне.

Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов в сезоне-2024/25. Общая сумма выручки составила рекордные 12,4 миллиарда евро – на 11% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Наибольшую долю выручки третий год подряд занимают коммерческие доходы – их совокупный объем достиг 5,3 млрд евро.

Топ-20 клубов с самыми высокими доходами в мире выглядит следующим образом:

1. «Реал » (1,161 млрд евро);

2. «Барселона » (974,8 млн евро);

3. «Бавария » (860,6 млн евро);

4. «ПСЖ» (837 млн);

5. «Ливерпуль » (836,1 млн);

6. «Манчестер Сити » (829,3 млн);

7. «Арсенал» (821,7 млн);

8. «Манчестер Юнайтед» (793,1 млн);

9. «Тоттенхэм» (672,6 млн);

10. «Челси» (584,1 млн);

11. «Интер» (537,5 млн);

12. «Боруссия» Дортмунд (531,3 млн);

13. «Атлетико» (454,5 млн);

14. «Астон Вилла» (450,2 млн);

15. «Милан» (410,4 млн);

16. «Ювентус» (401,7 млн);

17. «Ньюкасл» (398,4 млн);

18. «Штутгарт» (296,3 млн);

19. «Бенфика» (283,4 млн);

20. «Вест Хэм» (276 млн).