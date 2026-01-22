«Реал» возглавил рейтинг Deloitte по доходам в сезоне-2024/25. «Барса» – 2-я, «Бавария» – 3-я, «ПСЖ» – 4-й, «Ливерпуль» – 5-й, «МЮ» – 8-й, «Ювентус» – 16-й
Футбольные клубы установили новый рекорд по совокупной выручке в прошлом сезоне.
Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов в сезоне-2024/25. Общая сумма выручки составила рекордные 12,4 миллиарда евро – на 11% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Наибольшую долю выручки третий год подряд занимают коммерческие доходы – их совокупный объем достиг 5,3 млрд евро.
Топ-20 клубов с самыми высокими доходами в мире выглядит следующим образом:
1. «Реал» (1,161 млрд евро);
2. «Барселона» (974,8 млн евро);
3. «Бавария» (860,6 млн евро);
4. «ПСЖ» (837 млн);
5. «Ливерпуль» (836,1 млн);
6. «Манчестер Сити» (829,3 млн);
7. «Арсенал» (821,7 млн);
8. «Манчестер Юнайтед» (793,1 млн);
9. «Тоттенхэм» (672,6 млн);
10. «Челси» (584,1 млн);
11. «Интер» (537,5 млн);
12. «Боруссия» Дортмунд (531,3 млн);
13. «Атлетико» (454,5 млн);
14. «Астон Вилла» (450,2 млн);
15. «Милан» (410,4 млн);
16. «Ювентус» (401,7 млн);
17. «Ньюкасл» (398,4 млн);
18. «Штутгарт» (296,3 млн);
19. «Бенфика» (283,4 млн);
20. «Вест Хэм» (276 млн).