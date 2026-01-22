Гендиректор «Динамо» о Гусеве: «Он обладает потенциалом, мы рассчитываем на него долгосрочно. Совместно сформирован тренерский штаб, который будет вести команду к хорошим результатам»
Гендиректор «Динамо» о Гусеве: мы рассчитываем на него долгосрочно.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о решении клуба назначить Ролана Гусева на пост главного тренера.
«По решению совета директоров и руководства клуба Гусев был назначен главным тренером до конца сезона. Мы неоднократно подтверждали, что Ролан Александрович обладает потенциалом, и мы рассчитываем на него долгосрочно.
Совместно был сформирован тренерский штаб, который будет вести команду к хорошим результатам», – сказал Пивоваров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
