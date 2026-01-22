«Спартак» рассматривает Ракова как альтернативу Бонгонда (Metaratings)

«Спартак» рассматривает Вадима Ракова как альтернативу Тео Бонгонда.

«Спартак » сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива » Вадиму Ракову .

По информации Metaratings, красно-белые рассматривают Ракова как альтернативу Тео Бонгонда . Решение будет зависеть от динамики восстановления игрока после перелома плюсневой кости, при этом трансфер не зависит от потенциального перехода Владислава Сауся из «Балтики».

В нынешнем сезоне Раков выступает на правах аренды за «Крылья Советов», последний раз он выходил на поле 1 ноября. В 10 матчах Мир РПЛ 21-летний полузащитник забил 5 голов и отдал 2 ассиста. ЕГо статистику можно найти здесь .