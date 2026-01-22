«Спартак» рассматривает Ракова как альтернативу Бонгонда (Metaratings)
«Спартак» рассматривает Вадима Ракова как альтернативу Тео Бонгонда.
«Спартак» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Вадиму Ракову.
По информации Metaratings, красно-белые рассматривают Ракова как альтернативу Тео Бонгонда. Решение будет зависеть от динамики восстановления игрока после перелома плюсневой кости, при этом трансфер не зависит от потенциального перехода Владислава Сауся из «Балтики».
В нынешнем сезоне Раков выступает на правах аренды за «Крылья Советов», последний раз он выходил на поле 1 ноября. В 10 матчах Мир РПЛ 21-летний полузащитник забил 5 голов и отдал 2 ассиста. ЕГо статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
