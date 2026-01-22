Гусев и Слуцкий пожали руки на пресс-конференции перед матчем «Динамо» и «Шанхая». Тренер москвичей заявил: «Критику от Леонида Викторовича услышал и принял»

Гусев и Слуцкий пожали друг другу руки на пресс-конференции.

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев и Леонид Слуцкий пожали друг другу руки на пресс-конференции.

Завтра, 23 января, «Динамо » сыграет с «Шанхай Шэньхуа » Слуцкого в рамках предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в ОАЭ.

Ранее Слуцкий раскритиковал Гусева за слова о бывших тренерах «Динамо» Марцеле Личке и Валерии Карпине: «Подлость и вершина неэтичности . Я бы такого человека не взял в штаб ни при каких обстоятельствах».

«Я услышал критику со стороны Леонида Викторовича, я ее принял. Не вижу смысла развивать эту тему дальше. Мне до титулов Слуцкого далеко», – сказал Гусев.

«Каждый имеет право высказать свое мнение. Я его высказал, Гусев – молодой специалист. Ничего личного не было», – заявил Слуцкий.