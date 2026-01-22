Депутат Милонов о сборах клубов за границей: «В Турцию не надо. НАТОвская страна, погода не супер, кухня вредная, наедятся местных чебуреков, потом жирные бегают. Есть Египет, страны Африки»

Депутат Милонов о сборах клубов за границей: в Турцию не надо, НАТОвская страна.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о проведении зимних сборов клубами Мир РПЛ за границей.

– Понятно, что клубы ездят туда из-за того, что погодные условия позволяют проводить сборы. Зимой в России, даже в Сочи, не очень тепло. Но погода в Сочи сравнима с погодой в Турции, так что пусть лучше там сборы проводят.

В Турции они наедятся местных чебуреков, потом жирные бегают. Их, видимо, специально лукумами закармливают, чтобы наши футболисты были в не хорошей форме. Но, опять же, Сочи на всех не хватит. Кто-то может поехать в дружественные страны.

– В Турцию и Эмираты можно?

– В Турцию не надо. Это НАТОвская страна, погода там не супер, кухня вредная, не подходит спортсменам.

– А в Эмиратах дорого.

– Можно и в Эмираты не ездить. Есть Египет, страны африканского континента. Там искушений меньше, бегай не хочу, – сказал Милонов.