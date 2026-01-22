Агент Густаво Сантоса: «Он не хочет уходить из «Краснодара». Клуб доволен, а тренеры временные»

Агент Густаво Сантоса: «Краснодар» им доволен, тренеры временные.

Агент Оливера Гудель, представляющая интересы вингера «Краснодара» Густаво Сантоса , заявила, что футболист не планирует покидать клуб.

– Густаво провел неполных 8 матчей за «Краснодар» в РПЛ. На фоне этого игрок задумывается об аренде или уходе из команды?

– Он вообще не хочет уходить. Совсем. Густаво всем доволен, подписал контракт на четыре года. То, что думает тренер, – это его личное мнение. Клуб доволен, это процесс. Тренеры временные, – сказала Гудель.

Густаво Сантос перешел в «Краснодар» из греческой «Ламии» летом 2025 года. В нынешнем сезоне он отыграл 8 матчей в Мир РПЛ, проводя на поле в среднем 21 минуту.