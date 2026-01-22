Ролан Гусев: «Макаров тренируется с «Динамо-2», никаких разговоров с ним не было. Скопинцев будет оштрафован за отсутствие на сборе»
Гусев: Макаров тренируется с «Динамо-2».
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о ситуации с Денисом Макаровым, отправленным в дубль.
«Макаров тренируется с «Динамо-2», готовится там. Никаких разговоров с ним не было.
Скопинцев будет оштрафован за отсутствие на сборе. Мы с ним на связи», – сказал Гусев.
«Мы разбираемся, почему он не смог в срок приехать на сборы, но речь о документе, который не позволил здесь быть», – заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
