Ролан Гусев: «Макаров тренируется с «Динамо-2», никаких разговоров с ним не было. Скопинцев будет оштрафован за отсутствие на сборе»

Гусев: Макаров тренируется с «Динамо-2».

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о ситуации с Денисом Макаровым , отправленным в дубль.

«Макаров тренируется с «Динамо -2», готовится там. Никаких разговоров с ним не было.

Скопинцев будет оштрафован за отсутствие на сборе. Мы с ним на связи», – сказал Гусев.

«Мы разбираемся, почему он не смог в срок приехать на сборы, но речь о документе, который не позволил здесь быть», – заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.