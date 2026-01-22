«Газманов же спартаковский. Как начали ему орать: «Мясо, мясо! Фу!» Он не допел и ушел со сцены. Жаловался Семаку: «Это что за дикари?» Экс-хавбек ЦСКА Тлисов о чемпионском банкете в 2003-м
Экс-хавбек ЦСКА Тлисов: Газманов же спартаковский, начали ему орать: «Мясо! Фу!».
Бывший полузащитник ЦСКА Артур Тлисов вспомнил скандальный случай с участием певца Олега Газманова на чемпионском банкете армейцев в 2003 году.
В сезоне-2003 ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России.
«Кроме Грушевского и группы «Руки Вверх!», там выступал Газманов. А он же спартаковский. Наши как начали ему орать: «Мясо, мясо! Фу!» Газманов пытался что-то придумать, но не допел песню и ушел со сцены.
Выбежал злой и жаловался Семаку, который вел тот вечер: «Это что за дикари?» – рассказал Тлисов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
