«Газманов же спартаковский. Как начали ему орать: «Мясо, мясо! Фу!» Он не допел и ушел со сцены. Жаловался Семаку: «Это что за дикари?» Экс-хавбек ЦСКА Тлисов о чемпионском банкете в 2003-м

Экс-хавбек ЦСКА Тлисов: Газманов же спартаковский, начали ему орать: «Мясо! Фу!».

Бывший полузащитник ЦСКА Артур Тлисов вспомнил скандальный случай с участием певца Олега Газманова на чемпионском банкете армейцев в 2003 году.

В сезоне-2003 ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России.

«Кроме Грушевского и группы «Руки Вверх!», там выступал Газманов. А он же спартаковский. Наши как начали ему орать: «Мясо, мясо! Фу!» Газманов пытался что-то придумать, но не допел песню и ушел со сцены.

Выбежал злой и жаловался Семаку , который вел тот вечер: «Это что за дикари?» – рассказал Тлисов.