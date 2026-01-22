«Реал» в 3-й раз подряд возглавил рейтинг клубов с самыми высокими доходами. Мадридцы заработали 1,16 млрд евро в сезоне-2024/25 (Deloitte)

«Реал» третий год подряд возглавляет мировой рейтинг доходов футбольных клубов.

Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов мира в сезоне-2024/25.

«Реал» возглавил рейтинг в третий раз подряд – в прошлом сезоне клуб заработал 1,161 млрд евро. Доходы мадридцев за предыдущий отчетный период составили 1,046 млрд евро – «Реал» стал первым клубом в истории, сумевшим заработать за год более 1 млрд евро.

Отмечается, что коммерческие доходы «Реала» выросли на 23% по сравнению с прошлым сезоном – до 593,6 млн евро, – чему способствовали улучшение продаж товаров и появление новых коммерческих партнеров. При этом выручка клуба в дни матчей снизилась на 6% и составила 232,5 млн евро. На ТВ-трансляциях «сливочные» заработали 334,9 млн евро.