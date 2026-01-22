Агент Сауся подтвердил переговоры о трансфере хавбека в «Спартак»

Агент Сауся подтвердил переговоры со «Спартаком».

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы хавбека «Балтики» Владислава Сауся , подтвердил переговоры о переходе футболиста в «Спартак ».

Ранее сообщалось, что «Балтика » согласилась продать Сауся в московский клуб за 350 миллионов рублей.

«Переговоры идут», – сказал Талаев.

В нынешнем сезоне Саусь забил один гол и сделал два ассиста в 17 матчах Мир РПЛ. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь .