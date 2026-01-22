Агент Сауся подтвердил переговоры о трансфере хавбека в «Спартак»
Агент Сауся подтвердил переговоры со «Спартаком».
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы хавбека «Балтики» Владислава Сауся, подтвердил переговоры о переходе футболиста в «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Балтика» согласилась продать Сауся в московский клуб за 350 миллионов рублей.
«Переговоры идут», – сказал Талаев.
В нынешнем сезоне Саусь забил один гол и сделал два ассиста в 17 матчах Мир РПЛ. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
