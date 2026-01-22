Егор Бероев: «Спартак» мне близок благодаря знакомству и общению с Симоняном. Меня сложно назвать болельщиком, но история красно-белых для меня не рядовая»

Егор Бероев: «Спартак» мне близок благодаря знакомству с Никитой Симоняном.

Актер Егор Бероев рассказал, что стал поддерживать «Спартак» благодаря знакомству с Никитой Симоняном .

Бероев исполнит роль Симоняна в фильме «Золотой дубль», который выйдет в прокат 29 января. Картина, посвященная памяти Симоняна, рассказывает об этапе его тренерской карьеры, когда «Арарат» под его руководством в одном сезоне выиграл чемпионат и Кубок СССР.

«Сейчас у меня есть команда, которая мне нравится, – это «Спартак». Раньше у меня не было какой-то любимой команды. Но благодаря знакомству и общению с Никитой Павловичем Симоняном, благодаря многим историям из его жизни я могу сказать, что для меня «Спартак» – это не случайный выбор».

Болельщиком меня сложно назвать, но «Спартак» для меня близкая команда. Теперь история красно-белых для меня не рядовая благодаря моему старшему другу Никите Павловичу Симоняну и еще Александру Мирзояну, он тоже в «Спартаке » человек не случайный», – сказал Бероев.