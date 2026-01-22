Фермин с дублем и 8.7 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Славия» – «Барселона». У де Йонга 8.3 балла, у Рэшфорда – 7.7, у Рафиньи – 6.8, у Левандовского и Педри – 6.7

Фермин – лучший игрок матча «Славия» – «Барселона» по версии ГОЛа.

Фермин Лопес получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Славия » – «Барселона » (2:4) на общем этапе Лиги чемпионов. Полузащитник сине-гранатовых сделал дубль и заработал 8.7 балла.

Полузащитник каталонцев Френки де Йонг , сделавший ассист, набрал 8.3 балла.

Семь целых в составе «Барселоны» получили вингер Маркус Рэшфорд , вышедший на замену и отдавший голевую передачу (7.7), защитник Эрик Гарсия (7.4), хавбек «Дани Ольмо с победным голом после замены (7.2) и защитник Жюль Кунде (7.1).

Рафинья заработал 6.8 балла, Роберт Левандовски и Педри – по 6.7. Меньше 6 баллов у каталонцев получил только вингер Руни Бардагжи (5.8).

У «Славии» лучшим стал полузащитник Михал Садилек (7.5), худшим – защитник Оскар Дорли (5.0).