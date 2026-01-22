  • Спортс
  Тренер «Карабаха» Гурбанов о матче с «Ливерпулем»: «Это клуб с самыми ярыми фанатами в Англии. Скажу своим футболистам играть без страха. Да поможет нам Всевышний»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» на «Энфилде» в Лиге чемпионов. 

Вчера азербайджанская команда обыграла «Айнтрахт» со счетом 3:2. «Карабах» с 18 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице. 

Мечта болельщиков – шокировать «Ливерпуль» на «Энфилде». Какое послание вы хотели бы передать отечественным фанатам?

– В Ливерпуль мы поедем с уверенностью. Ни одной команде на этом стадионе не бывает легко играть. Это клуб с самыми ярыми болельщиками в Англии. В том матче я скажу своим футболистам играть без страха.

Когда говорят о большом футболе, «Энфилд» – один из главных стадионов. Он известен своими самыми ярыми болельщиками, которые создавали проблемы во всех городах Европы. Игра на таком стадионе должна приносить моим футболистам огромное удовольствие. Я буду требовать от них как минимум сохранить тот уровень игры, который был сегодня. Как будет – так будет. Да поможет нам Всевышний.

Хотелось бы, чтобы и наши болельщики получили удовольствие от этого матча. Господин президент Ильхам Алиев тоже нас поздравил. Спасибо ему большое. Я в свою очередь поздравляю главу государства и наш народ, – сказал Гурбанов. 

