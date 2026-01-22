«Спартак» покупает Сауся у «Балтики» за 350 млн рублей (Иван Карпов)

Владислав Саусь перейдет в «Спартак» за 350 млн рублей.

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь переходит в «Спартак ».

Сегодня калининградский клуб принял предложение красно-белых на сумму 350 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов . Ранее «Балтика » отказалась продавать Сауся в «Спартак» за 250 млн рублей.

В нынешнем сезоне Саусь забил один гол и сделал два ассиста в 17 матчах Мир РПЛ . Подробную статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь .