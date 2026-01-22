«Спартак» покупает Сауся у «Балтики» за 350 млн рублей (Иван Карпов)
Владислав Саусь перейдет в «Спартак» за 350 млн рублей.
Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь переходит в «Спартак».
Сегодня калининградский клуб принял предложение красно-белых на сумму 350 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. Ранее «Балтика» отказалась продавать Сауся в «Спартак» за 250 млн рублей.
В нынешнем сезоне Саусь забил один гол и сделал два ассиста в 17 матчах Мир РПЛ. Подробную статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
