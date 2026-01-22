Агент Винисиуса был на матче с «Монако», но возобновление переговоров по контракту пока не планируется. После отставки Алонсо сторона вингера готова обсуждать продление (The Athletic)

Переговоры о новом контракте Винисиуса с «Реалом» пока не возобновились.

Представители Винисиуса Жуниора пока не планируют возобновлять переговоры о новом контракте с «Реалом».

Как сообщает The Athletic, агент бразильца присутствовал на матче Лиги чемпионов против «Монако» (6:1) на «Сантьяго Бернабеу» во вторник. Это вызвало слухи в испанских СМИ о продвижении переговоров по продлению контракта Винисиуса, однако на данный момент новые обсуждения не планируются. Несмотря на это, после увольнения Хаби Алонсо Винисиус и его представители готовы вернуться к переговорам.

Действующее соглашение Винисиуса с «Реалом» истекает летом 2027 года. Статистику 25-летнего вингера можно изучить здесь .