Слот – Каррагеру после победы над «Марселем»: «Не думаю, что ты был настроен позитивно после игры с «Бернли». Не так ли, Джейми?»

Арне Слот иронично пообщался с Джейми Каррагером.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот в эфире CBS поговорил с бывшим защитником команды Джейми Каррагером после победы над «Марселем» (3:0) в матче Лиги чемпионов

– Арне, могу я спросить о расстановке? В последние несколько месяцев вы старались сделать команду все лучше и лучше, и вы использовали множество разных схем. Можете ли вы объяснить, как она показала себя против «Марселя»?

– Мне трудно тебя слушать, Джейми, поскольку именно ты сказал мне разобраться тем, чтобы мы пропускали меньше.

Поэтому я начал регулярно менять схемы, и люди стали жаловаться, что им стало скучно, так что я не уверен, стоит ли мне вас слушать.

Мы забили три гола, и теперь такие люди, как Джейми, настроены позитивно по отношению к нам. Не думаю, что ты был настроен позитивно после игры с «Бернли» (1:1). Не так ли, Джейми?

Но если все-таки говорить об изменениях в составе на этот матч, то они связаны из-за травм наших игроков, с тем, кто мог сыграть и стилем игры соперника.

Мы посчитали хорошей идеей поставить в атаке Мохамеда Салаха и Юго Экитике, а в полузащиту перегрузить футболистами, которые очень хороши в игре между линиями– сказал Арне Слот.