Компани о 2:0 с «Юнионом»: «В ЛЧ не всегда бывает легко. «Баварии» не хватало темпа в 1-м тайме, но во 2-м мы сыграли хорошо, несмотря на удаление»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался после победы над «Юнионом» (2:0) в матче группового раунда Лиги чемпионов.
«Это Лига чемпионов. В этом турнире не всегда бывает легко.
Я бы не сказал, что соперник был лучше в первом тайме. У нас были голевые моменты, но не хватало темпа. Несмотря на удаление, мы сыграли очень хорошо во втором тайме. Команда хорошо отреагировала. В первом тайме сыграли недостаточно здорово, но после перерыва выступили хорошо.
Соперники пытаются выложиться по максимуму в первом тайме. Это касается не только «Баварии». Я играл и за другие клубы, где ты являешься доминирующей командой. Иногда игра раскрывается во втором тайме. Исход матча не всегда определяется в первом тайме», – сказал Венсан Компани.
