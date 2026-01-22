Росеньор о победе над «Пафосом»: «Челси» доминировал, контролировал ситуацию, но больше всего понравился язык тела команды. Два матча подряд без пропущенных голов – позитив»

Лиэм Росеньор оценил победу «Челси» над «Пафосом».

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор поделился мыслями после победы над «Пафосом » (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знали, что «Пафос» – это очень хорошо организованная команда. «Челси» сделал много хорошего, но забил только в концовке. Мы доминировали, контролировали ситуацию, их вратарь сделал несколько хороших сэйвов.

Но язык тела команды – это то, что мне понравилось больше всего. Энергия, контрпрессинг – это было очень хорошо. Мы хотим забивать больше голов, но сейчас мы находимся в таком положении, что если выиграем следующую игру, то окажемся в первой восьмерке.

Стандарты в этом клубе очень высокие. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть удары по воротам и голы. Моя задача – работать над этим.

Для меня сейчас важен баланс. На мой взгляд, два матча подряд без пропущенных голов, когда такого не случалось уже давно, – это позитивный момент», – сказал Лиэм Росеньор .

Левандовски догнал Роналду, Жозе классически ныл, Симеоне еле унес ноги, президент страны недоволен судьей. Главное в ЛЧ