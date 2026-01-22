Флик о том, можно ли выиграть ЛЧ с таким количеством ошибок: «Барса» хочет и может улучшить игру. Против «Славии» это был только один матч»
Ханси Флик ответил на вопрос об ошибках в игре «Барселоны».
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Славией» (4:2) ответил на вопрос о том, можно ли выиграть Лигу чемпионов с таким количеством ошибок в игре.
«У нас было две ошибки в ситуациях с угловыми. Но в целом это только один матч, и мы хотим прибавлять. Мы хотим и можем улучшить свою игру», – сказал Ханси Флик.
После семи туров в групповом этапе каталонская команда находится на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
