Моуринью про 0:2 от «Ювентуса»: «Есть множество примеров команд, которые мало что делают для победы, но выигрывают. «Бенфика» сделала многое»

Жозе Моуринью: «Бенфика» сделала многое для победы над «Ювентусом».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался после поражения от «Ювентуса » (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«В футболе побеждает тот, кто забивает. Существует бесчисленное множество примеров команд, которые мало что делают для победы и все равно выигрывают.

Мы сделали многое для победы: показали сильную игру, но впереди нужно действовать хладнокровно, прорывать оборону, атаковать изо всех сил. У нас были отличные возможности.

Были и другие полумоменты, когда мы достигали штрафной, но или делали лишний пас, или делали на пас больше. В начале второго тайма таких возможностей стало больше. Опираясь на свой опыт и тонкую интуицию, я сказал команде, что мы сами создаем себе условия для пропущенного гола.

Если бы мы реализовали пенальти забили… Но это ситуация «а что, если».

«Бенфика » сделала в матче гораздо больше, но если говорить прагматично, с точки зрения результата, то мы проиграли», – сказал Жозе Моуринью .