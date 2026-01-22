Отступные за Воробьева – 10 млн евро. Для «Зенита» эта сумма не является запредельной («Спорт день за днем»)

Сумма отступных за Дмитрия Воробьева – 10 миллионов евро.

Сумма отступных за нападающего «Локомотива » Дмитрия Воробьева составляет 10 миллионов евро.

Об этом сообщил «Спорт днем за днем».

Данная опция выкупа действует для всех российских клубов. «Зенит » – не исключение. Отмечается, что для петербургского клуба сумма в 10 миллионов евро не является запредельной.

Ранее также сообщалось , что форварда можно выкупить за 13 миллионов евро.

Воробьев в этом сезоне Мир РПЛ забил 8 голов в 15 матчах.