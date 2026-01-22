Отступные за Воробьева – 10 млн евро. Для «Зенита» эта сумма не является запредельной («Спорт день за днем»)
Сумма отступных за Дмитрия Воробьева – 10 миллионов евро.
Сумма отступных за нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева составляет 10 миллионов евро.
Об этом сообщил «Спорт днем за днем».
Данная опция выкупа действует для всех российских клубов. «Зенит» – не исключение. Отмечается, что для петербургского клуба сумма в 10 миллионов евро не является запредельной.
Ранее также сообщалось, что форварда можно выкупить за 13 миллионов евро.
Воробьев в этом сезоне Мир РПЛ забил 8 голов в 15 матчах.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости