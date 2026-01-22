  • Спортс
  • Рахимич о Семаке: «Дилетанты могут говорить что угодно. Сэм заслужил то, что имеет. Многим надоели победы «Зенита», но при чем тут Сергей?»
32

Рахимич о Семаке: «Дилетанты могут говорить что угодно. Сэм заслужил то, что имеет. Многим надоели победы «Зенита», но при чем тут Сергей?»

Элвер Рахимич: Семак – одна из знаковых фигур российского футбола ХХI века.

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Что ответите критикам и скептикам, которые называют Семака тренером-везунчиком: мол, с таким богатым «Зенитом» любой брал бы титулы?

– Дилетанты или завистники могут говорить что угодно. Это не влияет на масштаб личности Сэма.

Семак – одна из знаковых фигур российского футбола ХХI века. Он был капитаном в клубах-чемпионах и в сборной России на успешном для вас Евро-2008.

Сэм выступал за «ПСЖ», пусть это и не нынешняя суперкоманда. Семак шесть раз подряд брал чемпионство в роли главного тренера, выигрывал другие титулы.

Только того, что он хороший и добрый человек, недостаточно для всего этого. Нужно еще иметь целый набор профессиональных качеств, которые делают из такого положительного персонажа чемпиона во всех отношениях.

Да, многим надоело, что «Зенит» побеждал год за годом, и поэтому ему желают провала.

Но при чем тут Семак?! Своим трудом и преданностью футболу Сэм заслужил все то, что имеет сейчас, – сказал Элвер Рахимич.

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15981 голос
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
