Винисиус, Фермин, Луис Суарес и Наварро – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Винисиус и Фермин Лопес претендует на приз игрока недели в Лиге чемпионов.
Луис Суарес Чаррис, Роберт Наварро, Винисиус Жуниор и Фермин Лопес являются кандидатами на звание лучшего футболиста недели в Лиги чемпионов.
Нападающий «Спортинга» Луис Суарес Чаррис сделал дубль в матче против «ПСЖ» (2:1).
Вингер «Атлетика» Роберт Наварро забил гол и сделал две результативные передачи в игре с «Аталантой» (3:2).
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отметился голом и две ассистами в матче против «Монако» (6:1).
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес оформил дубль в игре со «Славией» (4:2).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
