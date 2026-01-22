Винисиус, Фермин, Луис Суарес и Наварро – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Винисиус и Фермин Лопес претендует на приз игрока недели в Лиге чемпионов.

Луис Суарес Чаррис, Роберт Наварро, Винисиус Жуниор и Фермин Лопес являются кандидатами на звание лучшего футболиста недели в Лиги чемпионов.

Нападающий «Спортинга» Луис Суарес Чаррис сделал дубль в матче против «ПСЖ» (2:1).

Вингер «Атлетика» Роберт Наварро забил гол и сделал две результативные передачи в игре с «Аталантой» (3:2).

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отметился голом и две ассистами в матче против «Монако» (6:1).

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес оформил дубль в игре со «Славией» (4:2).