Спаллетти о 2:0 с «Бенфикой»: «Контрпрессинг сегодня – неотъемлемая часть футбола, нужно быть онлайн постоянно, а «Юве» терял мячи слишком легко. Но я вижу, что команда сильно прибавила»

Спаллетти о 2:0 с «Бенфикой»: вижу, что «Ювентус» сильно прибавил.

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти проанализировал матч Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла «Бенфику» со счетом 2:0.

«Я спокоен, хотя иногда боюсь, что не справлюсь, даже когда уже справился – я такой по натуре. Матч был очень важным: если не добиваешься результатов, давление сразу возрастает, к таким играм подходишь заряженным и с определенным напряжением.

Мы провели хороший матч, соперник приучил нас к высокому уровню, и нам не удалось показать привычные цифры владения мячом. Мы хорошо начали, затем игра выровнялась, и мы действовали с более низко. Но, помимо двух потерянных мячей, из-за которых, образно говоря, кашлял даже мяч, то есть из-за этих слишком простых потерь, нам пришлось выдержать определенное давление.

Во втором тайме мы вернулись в игру с трудом, но затем снова начали делать то, что умеем. У них было два момента в первом тайме, но и у нас тоже – с участием Миретти и Маккенни. Игра была равной, однако есть вещи, которые нужно улучшать. Если бы они вернулись в игру после пенальти, концовка могла бы получиться сложной. Тот пенальти можно было избежать – не нужно было обязательно идти в отбор, можно было правильно прочитать ситуацию.

Я жду большей скорости в понимании момента, когда соперник идет на тебя. Контрпрессинг сегодня – неотъемлемая часть футбола, который стал быстрее. Нужно всегда держать радар включенным, постоянно быть онлайн, а мы теряли мячи слишком легко. Они пытались нас укусить, и все это – аспекты, которые нужно быстрее усваивать, если мы хотим играть в конкретный футбол. При этом я вижу, что команда сильно прибавила, потому что все вовлечены», – сказал Спаллетти в интервью Prime Video.