«Бавария» вышла в 1/8 финала ЛЧ, «Айнтрахт» и «Славия» вылетели

«Бавария » обеспечила себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы стали вторым клубом, досрочно гарантировавшим себе попадание в топ-8 общего этапа. Они набрали 18 очков после 7 туров и идут на втором месте в таблице, на три балла отставая от «Арсенала».

Также стали известны еще две команды, которые покидают турнир. Ими стали «Айнтрахт » (4 очка) и «Славия » (3 очка).

Во вторник шансы на продолжение борьбы потеряли «Кайрат» и «Вильярреал».