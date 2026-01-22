«Бавария» вышла в 1/8 финала ЛЧ, «Айнтрахт» и «Славия» вылетели
«Бавария» обеспечила себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мюнхенцы стали вторым клубом, досрочно гарантировавшим себе попадание в топ-8 общего этапа. Они набрали 18 очков после 7 туров и идут на втором месте в таблице, на три балла отставая от «Арсенала».
Также стали известны еще две команды, которые покидают турнир. Ими стали «Айнтрахт» (4 очка) и «Славия» (3 очка).
Во вторник шансы на продолжение борьбы потеряли «Кайрат» и «Вильярреал».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
