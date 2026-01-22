Насри об Экитике против «Марселя»: «Мы выделяем его выступление, несмотря на статистику. Юго опасен с мячом и связывает всех игроков «Ливерпуля»
Насри об Экитике: он связывает всех игроков «Ливерпуля», всегда опасен с мячом.
Экс-хавбек «Марселя» и клубов АПЛ Самир Насри высоко оценил игру Юго Экитике против команды Лиги 1.
«Ливерпуль» в гостях обыграл марсельцев (3:0) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Гол французского форварда на 23-й минуте отменили из-за офсайда. На 59-й Экитике пробил в крестовину.
«Что действительно впечатляет, так это то, что, несмотря на то, что он нападающий, а статистика невероятно важна, мы все равно выделяем его выступление в матче.
Он опасен каждый раз, когда получает мяч. Он всегда создает пространство в противостоянии со своим прямым соперником, у него получается связывать всех игроков «Ливерпуля»... Браво ему!» – сказал Насри для Canal+.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Footballogue
