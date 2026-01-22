  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арне Слот: «Ливерпуль» не проигрывает 14 матчей и за это время уступал лишь 54 минуты. Мы заслужили 3:0 с «Марселем»
13

Арне Слот: «Ливерпуль» не проигрывает 14 матчей и за это время уступал лишь 54 минуты. Мы заслужили 3:0 с «Марселем»

Арне Слот: раньше «Ливерпулю» не везло, но 3:0 с «Марселем» мы заслужили.

Арне Слот прокомментировал разгром «Марселя» (3:0) в Лиге чемпионов.

«На этом поле непросто играть из-за фанатов хозяев, но также и из-за футболистов и тренера – они всегда очень хорошо представляют, как играть.

Мы не проигрываем 14 матчей (на самом деле 13 – Спортс”) и уступали в счете всего 54 минуты за это время. Во всех остальных матчах мы упускали преимущество, которым обладали по ходу матча.

Один из лучших примеров сегодня – когда Экитике попал в перекладину, а соперник едва не сравнял счет. Судя по тому, как шел наш сезон, можно было ожидать, что это будет гол, а люди снова смогут нас поругать. Но сегодня мы заслужили то, чего добились, у нас не было такого невезения, как во многих других случаях», – заявил главный тренер «Ливерпуля» в эфире TNT Sports.

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15979 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoМарсель
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoЮго Экитике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Салах не реализовал выход один на один на 83-й минуте матча с «Марселем», пробив низом мимо ближнего угла. У вингера два удара в первой игре после Кубка Африки – неточных
21 января, 22:40
«Арсенал» лидирует на общем этапе ЛЧ перед последним туром. «Бавария» – 2-я, «Реал» – 3-й, «Барса» – 9-я, «Сити» – 11-й, «Ювентус» – 15-й, «Карабах» – 18-й, «Наполи» – 25-й, «Бенфика» – 29-я
21 января, 22:12
Главные новости
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
21 минуту назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
54 минуты назад
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Карпин об идее совместного вызова Дзюбы и Кержакова в сборную: «Говорят и говорят. Я никого из них пока вызвать не готов»
вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
17 минут назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
36 минут назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39