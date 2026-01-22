У Педри нет серьезной травмы, но хавбек «Барсы» может пропустить несколько недель. Испанца заменили в игре со «Славией»

Педри пропустит несколько недель из-за травмы.

Травма Педри, полученная в игре со «Славией» в Лиге чемпионов (4:2), похоже, не является серьезной, сообщает Mundo Deportivo.

Замена хавбека «Барсы» была произведена, чтобы не усугубить ситуацию. После осмотра игрока медики предупредили, что возможна мышечная проблема.

Отмечается, что игрок может пропустить несколько недель.