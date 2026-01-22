У Педри нет серьезной травмы, но хавбек «Барсы» может пропустить несколько недель. Испанца заменили в игре со «Славией»
Педри пропустит несколько недель из-за травмы.
Травма Педри, полученная в игре со «Славией» в Лиге чемпионов (4:2), похоже, не является серьезной, сообщает Mundo Deportivo.
Замена хавбека «Барсы» была произведена, чтобы не усугубить ситуацию. После осмотра игрока медики предупредили, что возможна мышечная проблема.
Отмечается, что игрок может пропустить несколько недель.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости