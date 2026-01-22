Де Дзерби об ударе Собослаи под стенкой: «Глупый гол. «Марсель» сам это организовал – вратарь предпочел такой вариант. «Ливерпуль» был силен, мы не воспользовались шансами»
Де Дзерби об ударе Собослаи: глупый гол, но «Марсель» так организовался.
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о поражении от «Ливерпуля» (0:3) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Доминик Собослаи вывел «красных» вперед в концовке 1-го тайма ударом со штрафного, отправив мяч в ворота под выпрыгнувшей стенкой. На 72-й вратарь Херонимо Рульи срезал мяч в свои ворота. На 92-й отличился Коди Гакпо.
«Мы пропустили глупый первый гол. У нас было несколько шансов, но мы ими не воспользовались. В открытой игре «Ливерпуль» был еще сильнее.
Первый гол? Никто не лег [в стенке], мы сами это организовали… Вратарь предпочел именно такой вариант.
Мы знали, что против «Ливерпуля» будет сложно, но у нас все еще есть шанс», – сказал Де Дзерби в интервью Canal+.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости