Де Дзерби об ударе Собослаи под стенкой: «Глупый гол. «Марсель» сам это организовал – вратарь предпочел такой вариант. «Ливерпуль» был силен, мы не воспользовались шансами»

Де Дзерби об ударе Собослаи: глупый гол, но «Марсель» так организовался.

Главный тренер «Марселя » Роберто Де Дзерби высказался о поражении от «Ливерпуля» (0:3) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Доминик Собослаи вывел «красных» вперед в концовке 1-го тайма ударом со штрафного, отправив мяч в ворота под выпрыгнувшей стенкой. На 72-й вратарь Херонимо Рульи срезал мяч в свои ворота. На 92-й отличился Коди Гакпо.

«Мы пропустили глупый первый гол. У нас было несколько шансов, но мы ими не воспользовались. В открытой игре «Ливерпуль» был еще сильнее.

Первый гол? Никто не лег [в стенке], мы сами это организовали… Вратарь предпочел именно такой вариант.

Мы знали, что против «Ливерпуля » будет сложно, но у нас все еще есть шанс», – сказал Де Дзерби в интервью Canal+.