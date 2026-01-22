Салах не реализовал выход один на один на 83-й минуте матча с «Марселем», пробив низом мимо ближнего угла. У вингера два удара в первой игре после Кубка Африки – неточных
Салах не реализовал выход один на один в матче с «Марселем».
Мохамед Салах неэффективно провел матч против «Марселя» – первый после возвращения с Кубка Африки.
На 6-й и 18-й футболист «Ливерпуля» навешивал с угловых: в первом случае Джо Гомес неточно пробил после его подачи, во втором защита вынесла мяч.
На 40-й минуте Салах удачно сыграл на опережение после наброса Джереми Фримпонга из правой зоны и подставил бедро перед створом, но не попал в ворота.
На 71-й Мохамед головой скидывал в дальний нижний угол с небольшого расстояния и промахнулся. В этом эпизоде был зафиксирован офсайд.
На 83-й минуте вингер не реализовал выход один на один в почти пустой штрафной «Марселя». Он пробил низом в сторону от ближней штанги.
Таким образом, египтянин завершил игру с двумя ударами, оба из которых были неточными.
